Zin en onzin van klimaattop in Egypte: "Hoe kun je de toekomst van de planeet bespreken in een land dat zijn mensen opsluit, martelt en doodt"

"Voor de Egyptische bevolking zou het verschrikkelijk zijn mochten de buitenlandse delegaties gewoon meestappen in het pr-verhaal van het regime", zegt de Egyptische activiste Sanaa Seif aan onze redactie. Er was beter helemaal geen COP geweest in Egypte, vindt ze, "want er zal zeker repressie zijn, maar nu de top toch plaatsvindt, is zich uitspreken het minste wat mensen kunnen doen". "Als de delegaties ervoor kiezen om zich uit te spreken, dan zou dat de Egyptenaren hoop kunnen bieden en Al-Sisi kunnen verplichten om sommige gevangenen vrij te laten."



Ook Sanaa Seif zat in de gevangenis, maar woont tegenwoordig in het buitenland. Haar broer is een van de bekendste activisten in Egypte en zit al jaren in de cel, wegens een Facebookpost. Hij is ook al meer dan 200 dagen in hongerstaking, zijn gezondheid gaat fel achteruit. "Hij is een symbool en het regime gebruikt hem om een voorbeeld te stellen voor anderen. Ze willen hem daarom in de gevangenis houden", zegt zijn zus.