De autobiografie van Bono en vier andere boekentips van de week

De Italiaan Malaparte, kind van diplomaten, was oorlogscorrespondent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van hem verscheen ook "Kaputt". "Hij is alles geweest op het verkeerde moment: communist, nihilist, fascist - en grote maat van Mussolini en later, op vraag van Hitler, in de bak gegooid", vertelt Lanoye. Malaparte is ook de auteur van 'Techniek van de staatsgreep', verboden door Trotski én Hitler. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in opdracht van de Italiaanse krant Corriere della Serra embedded bij het Duitste leger aan het oostfront. Hij volgde operatie Barbarossa en de inval van de Duitsers in Oekraïne. "Nu is het omgekeerde aan de gang. Dit boek is pas vertaald en verscheen dit jaar, vlak voor de oorlog uitbarstte in Oekraïne. Je leest zaken die daar nu opnieuw gebeuren, de vergelijking met Rudi Vranckx en Bruno Beeckman is passend", aldus Lanoye.