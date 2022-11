Meisje in Brits transitcentrum voor migranten deelt noodkreet via flessenpost: "Kinderen horen op school, niet deze gevangenis"

In Manston bij Kent in het Verenigd Koninkrijk is een transitcentrum voor migranten. Normaal is het de bedoeling dat migranten er hoogstens 24 uur verblijven en daarna worden doorverwezen naar een asielcentrum of meteen worden uitgewezen. Volgens Britse media is die wachttijd intussen opgelopen tot vier weken. Momenteel zouden er 4.000 mensen verblijven, veel meer dan de capaciteit van 1.600 personen waarop het centrum voorzien is.