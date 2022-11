"Ga terug naar Afrika!", verwensing naar Frans parlementslid door lid van Rassemblement National zet Frankrijk op stelten

Volgens het RN-parlementslid is hij verkeerd begrepen en was zijn uitlating niet gericht tegen Bilongo, maar tegen de bootvluchtelingen die pogen om over de Middellandse Zee naar Europa te komen. Zijn tegenstanders aanvaarden die uitleg echter niet.

In het Frans is het verwijt van de Fournas niet zo duidelijk te interpreteren. Letterlijk was te horen: "qu'ils retournent en Afrique" of "qu'il retourne en Afrique". Als het enkelvoud is, zou het slaan op Bilongo, in het andere geval op de bootvluchtelingen. In elk geval is dat niet hoorbaar en volgens critici maakt het niet uit, want gaat het hoe dan ook om een racistische uitspraak.