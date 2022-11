Voor het eerst in 140 jaar geen vorst in oktober in het koudste dorp van Frankrijk

Tussen 1951 en 1980 waren er volgens Météo France gemiddeld 18 dagen in de maand oktober met temperaturen gelijk aan of onder het vriespunt. In 1888 en 1974 werden zelfs 28 vorstdagen genoteerd, bijna de hele maand dus. De laatste jaren zijn er wel steeds minder vorstdagen, in 2004 en 2006 waren het er zelfs maar 2. En nu dus geen enkele.



Volgens Météo France is de eerste vorstvrije oktobermaand in Mouthe nog maar eens een aanwijzing dat het klimaat aan het veranderen is. Niet alleen in Mouthe, in heel Frankrijk was oktober op weerkundig vlak uitzonderlijk. In het zuiden van het land steeg de temperatuur in de laatste week van oktober nog tot 31 graden, in het noorden 23 tot 26 graden.

De gemiddelde temperatuur in oktober bedroeg 17,2 graden, 3,5 graden boven het normale gemiddelde. Het is de warmste oktobermaand sinds het begin van de metingen in 1945, zegt Météo France.

Weerkundige François Jobard haalt als voorbeeld de stad Besançon aan, op net geen 100 kilometer van Mouthe. De tweede helft van oktober was met 17,7 graden warmer dan het gemiddelde van de tweede helft van augustus in de periode 1961-1990. "De tweede helft van oktober lijkt een vergissing, een gemiddelde dat we zien in de tweede helft van augustus in de jaren 70. We zijn in een hoge versnelling geschakeld."