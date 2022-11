Geven de Russen de strijd om de stad Cherson op of is het een val voor de Oekraïners?

Volgens Rusland-kenner Jan Balliauw in "De wereld vandaag" op Radio 1 lijkt "het er op dat de beslissing om Cherson op te geven, genomen is, maar dat betekent nog niet dat de terugtrekking al begonnen is". De positie van de Russen op de rechter (noordelijke) oever van de Dnjepr is erg moeilijk na recente Oekraïense offensieven, "maar een terugtrekking over de brede rivier is een erg complexe militaire operatie en ik ben er niet zeker van of de Russen nu in staat zijn om die uit te voeren", zei hij vanavond.