Gletsjers Kilimanjaro, Yellowstone en Pyreneeën gesmolten tegen 2050

In Europa zullen de gletsjers van Pyrénées-Mount Perdu in Frankrijk en Spanje verdwijnen, net als die in de Dolomieten in Italië.



In de VS zullen de nationale parken van Yellowstone en Yosemite geen gletsjers meer hebben en drie geklasseerde sites in Rusland zullen eveneens hun gletsjers zien afsmelten.

In China worden de gletsjers bedreigd in het beschermd gebied van de drie paralelle rivieren, waar drie van de langste rivieren ter wereld, de Jantsjekiang, de Mekong en de Salween naast elkaar lopen gescheiden door bergketens. De gletsjers daar hebben al meer dan de helft van hun volume verloren en smelten momenteel het snelst van alle gletsjers in de geklasseerde sites.