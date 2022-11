"Inactief pseudogen" blijkt mogelijk alsnog essentieel voor groei van menselijke hersenen doorheen de evolutie

Nu hebben Vanderhaeghen en zijn team ontdekt dat het CROCCP2-gen helemaal geen inactief pseudogen is maar dat het gen zeer actief is in de menselijke foetale hersenen, de hersenen van een foetus dus. Hun werk toont aan dat CROCCP2 noodzakelijk is voor de hoeveelheid en diversiteit van stamcellen en zenuwcellen in de menselijke hersenen en voldoet als verklaring daarvoor.

Deze toename van het aantal en de diversiteit wordt als essentieel beschouwd voor het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de hogere cognitie die onze soort kenmerkt.

De onderzoekers ontdekten ook dat het gen in hoge mate tot expressie komt in het menselijke foetale brein, maar niet in dat van andere primaten. Dit suggereert dat het gen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vergroting en extra complexiteit van het menselijke brein in de evolutie.