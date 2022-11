Italiaans premier Giorgia Meloni bezoekt EU in Brussel: "Blij met hoe deze dag verlopen is, wij zijn geen marsmannetjes"

Metsola, voorzitster van het Europese parlement, was ook heel erg duidelijk over het standpunt van Italië over de oorlog in Oekraïne. "We zitten helemaal op dezelfde lijn over de oorlog in Oekraïne. We zullen samen vasthouden aan de sancties tegen Rusland."

Dat zei premier Meloni eerder ook al tijdens haar aantreden als premier. Toch zal de toekomst moeten uitwijzen of ook haar coalitiegenoten daarin zullen volgen. Zo lekte eind oktober nog uit dat Silvo Berlusconi, oud-premier en leider van coalitiepartij Forza Italia, vriendschappelijke brieven stuurde naar Russisch president Vladimir Poetin.