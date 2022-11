Italië weigert reddingsschepen met duizendtal bootvluchtelingen toegang tot havens

De tijd begint te dringen voor de duizend vluchtelingen en migranten. "We zijn hier aan boord met 572 mensen. Het dek is overvol en mensen hebben nauwelijks ruimte om te bewegen. De vluchtelingen en migranten moeten zo snel mogelijk van boord kunnen gaan op een veilige plaats. De situatie wordt elke dag moeilijker en de voorraden raken op", zegt Caroline Willemen, de coördinator van Artsen Zonder Grenzen op de Geo Barents.

De woordvoerster van de Europese Commissie Anitta Hipper zegt dat ze op de hoogte is van de situatie op de drie schepen, maar ze benadrukt dat de Commissie de operaties op zee niet coördineert. "Het redden van levens op zee is een morele plicht en een wettelijke verplichting voor lidstaten onder internationaal recht", reageert Hipper.

Het aantal vluchtelingen en migranten dat over de Middellandse Zee in Italië aankomt is de eerste tien maanden van het jaar gestegen tot 85.991. In dezelfde periode in 2021 bereikten 53.825 bootvluchtelingen Italië.

De aankomst van deze mensen vormt al jaren een heet hangijzer in de Italiaanse politiek en in de relaties van Italië met de Europese Unie. De EU doet volgens Italië te weinig om hen te helpen bij het opvangen en overnemen van deze mensen.