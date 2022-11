Comeback voor Kevin Spacey? Acteur wint lifetime achievement award en geeft binnenkort les in Italië

De bekende Amerikaanse acteur werd al meerdere keren beschuldigd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschuldigingen kwamen onder meer van Anthony Rapp. Hij beschuldigde Spacey van seksueel grensoverschrijdend gedrag 36 jaar geleden en eiste een schadevergoeding van 40 miljoen euro. Rapp ontmoette Spacey op een feestje in Manhattan. Hij was toen 14 jaar, de acteur dubbel zo oud. De jury oordeelde enkele weken geleden echter dat er onvoldoende bewijs is.

De 63-jarige acteur werd er verder van beschuldigd een andere man betast te hebben in een bar in Massachusetts. De beschuldigingen werden echter later door de aanklagers ingetrokken. Enkele maanden later werd hij opnieuw beschuldigd door drie mannen die beweerden dat Spacey hen seksueel misbruikte toen hij artistiek directeur was van het Old Vic Theater in Londen.