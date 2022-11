Harde woorden voor schutter die 17 mensen op school in Parkland doodschoot: "Ik hoop dat je alleen maar pijn hebt"

Cruz bekende vorig jaar schuld. De voorbije drie maanden werd het proces gevoerd. Enkele weken geleden besliste de jury om hem niet ter dood te veroordelen, maar om hem levenslang te geven, zonder een kans op vervroegde vrijlating. De rechtbank heeft dat vonnis nu bekrachtigd en voorgelezen. De rechter sprak voor elk slachtoffer afzonderlijk het vonnis uit. Volgens aanwezigen zou Cruz daarbij geen emotie getoond hebben.

Tijdens het proces voerden de aanklagers aan dat de schietpartij "koud, berekend en voorbereid" was. Er was volgens hen dus sprake van voldoende verzwarende omstandigheden die het volgens de rechtspraak in Florida mogelijk maken om de doodstraf te kunnen vragen en krijgen. De verdediging haalde aan dat hun cliënt psychologische problemen had, deels het resultaat van zwaar drank- en drugsmisbruik van zijn moeder tijdens de zwangerschap.

De twaalfkoppige jury raakte het niet unaniem eens over de doodstraf, wat een vereiste is volgens het rechtssysteem in Florida. Daarom werd Cruz veroordeeld tot levenslang zonder mogelijk tot vrijkomen. En dat zette kwaad bloed bij de nabestaanden van de slachtoffers, die hadden gehoopt dat hij ter dood veroordeeld zou worden.