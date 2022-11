Lichaam van gevreesde generaal uit regime van Franco weggehaald uit basiliek in Sevilla

In de jaren 30 van vorig eeuw leidde generaal Francisco Franco een rechtse militaire opstand tegen de toenmalige linkse regering in Spanje. Het gevolg was een bloedige burgeroorlog die aan tienduizenden mensen het leven kostte. Franco won die oorlog in 1939 en vestigde in de jaren die volgden stapsgewijs zijn eigen dictatuur. Tot aan zijn dood in 1975 regeerde hij Spanje met ijzeren hand.



Een van de topfiguren die Franco bijstond tijdens de burgeroorlog en de daaropvolgende dictatuur, was generaal Gonzalo Queipo de Llano. Hij werd in de jaren 30 naar de stad Sevilla gestuurd, in het zuiden van Spanje. De generaal werd er aangesteld als bestuurder en moest er korte metten maken met linkse tegenstanders. Queipo de Llano werd erg gevreesd, hij zou destijds de opdracht hebben gegeven om zowat 45.000 politieke tegenstanders om te brengen. Met zijn aanvallende retoriek zweepte hij militairen op om volop geweld te gebruiken.

Queipo de Llano stierf in 1951. Hij werd begraven in de basiliek van Macarena, een wijk in Sevilla. Daar had zijn graf een prominente plaats gekregen, net als de graven van nog andere medewerkers aan Franco's regime.