Lidl Nederland bant groenten die met vliegtuig worden ingevoerd: voor het milieu of voor de schone schijn? 

Het hele jaar door vind je in onze supermarkten een rijk aanbod aan groenten en fruit, zelfs in de winter. Toch stellen we ons zelden de vraag over hoe die producten in de rekken van onze supermarkten belanden. Zo worden jaarlijks grote hoeveelheden groenten en fruit naar België verscheept of overgevlogen vanuit het buitenland. Dat heeft echter een grote, negatieve impact op ons klimaat.