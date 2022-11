Limburgse boswachters kunnen paintballgeweer gebruiken om eventuele probleemwolf af te schrikken

Ook in het leefgebied van de wolven in Limburg ligt intussen een paintballgeweer klaar voor de boswachters. Preventief, benadrukt woordvoerder Jeroen Denaeghel (ANB). "Het is hier nog niet gebruikt. We passen het enkel toe als de wolf de mens bewust gaat benaderen, binnen een straal van 30 meter. Dan spreken we van een probleemsituatie. En dan is één van de mogelijke maatregelen, zo schrijft het protocol voor, dat je de wolf verjaagt. En dat kan dus met een paintballgeweer."

Door een paintballgeweer te gebruiken, gaat de wolf de mens weer associëren met gevaar, gaat Jeroen Denaeghel verder: "Die verfbolletjes gaan een pijnprikkel veroorzaken. Dan gaat de wolf de mens associëren met gevaar, heeft hij weer schrik van mensen en komt hij niet meer in hun buurt."