Man klimt op dak van appartementsgebouw in Kapelle-op-den Bos en schiet meermaals met alarmpistool 

Daarna vond de politie het wapen in zijn appartement. Het bleek om een alarmpistool te gaan. Dat is een pistool dat evenveel lawaai maakt als een echt pistool, maar waar geen kogels uitkomen. "Wat er precies aan de hand was en waarom de man is beginnen te schieten is nog onduidelijk”, aldus de woordvoerder van het parket van Halle-Vilvoorde. De man wordt pas in de loop van donderdagnamiddag ondervraagd.