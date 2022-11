Mariah Carey niet langer vervolgd voor plagiaat bij "All I want for Christmas is you"

Kassa kassa dus, voor Mariah Carey. Met ongeveer 16 miljoen exemplaren wereldwijd is het een van de meest verkochte (fysieke) singles, de song bracht al tientallen miljoenen dollars aan royalties op. Maar kwamen die royalties wel toe aan Mariah Carey? Niet als het van de Amerikaanse countryzanger en songschrijver Andy Jones afhing. Hij treedt op als Vince Vance met de band Vince Vance & The Vallants.

Jones diende in juni een klacht in tegen Mariah Carey wegens plagiaat. Vijf jaar voor zij met haar "All I want for Christmas is you" kwam, had hij met zijn band al een liedje met dezelfde titel uitgebracht. Jones vond dat Carey de titel van hem gestolen had, en op die manier profiteerde van zijn populariteit en stijl. Muzikaal lijken de liedjes niet echt op elkaar, al delen ze dus wel dezelfde titel en hetzelfde thema. Volgens Jones heeft Carey bewust geen toestemming aan hem gevraagd, maar heeft ze wel ten koste van hem geld verdiend. Hij eiste minstens 20 miljoen dollar (bijna 20,5 miljoen euro) schadevergoeding.

Maar Jones ziet nu af van zijn eis. Aan de rechtbank van New Orleans, waar hij zijn oorspronkelijke klacht heeft ingediend, heeft hij laten weten dat hij de klacht laat vallen. Wettelijk gezien zou hij ze wel nog opnieuw kunnen indienen.

Het is niet zo ongewoon dat liedjes dezelfde titel delen. Volgens het United States Copyright Office zijn er in de Verenigde Staten 177 liedjes geregistreerd met als titel "All I want for Christmas is you".