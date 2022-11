Al meer dan 700 mannen bereid DNA af te staan om moord op Ingrid Caeckaert in Knokke-Heist in 1991 op te lossen

De onderzoekster verzamelt nu al gegevens van zoveel mogelijk mannelijke vrijwilligers. In de zaak-Ingrid Caeckaert hebben zich in enkele weken tijd al meer dan 700 mannen gemeld die willen meewerken. Maar er zijn nog meer vrijwilligers welkom, zegt Claerhout: "Dankzij de media-aandacht is de eerste respons groot, maar we hebben van nog meer mannen Y-chromosoom nodig. Vooral uit de regio Knokke-Heist en Maldegem. Want Ingrid was afkomstig van Maldegem. Dan kunnen we de dader via zijn of haar familie te pakken krijgen."