Natuurpunt wil meer gevlekte ringslangen in Rivierenland door aanleg van broeihopen

Natuurpunt Mechels Rivierengebied gaat broeihopen aanleggen voor de gevlekte ringslang. In die composthopen kunnen de eitjes van deze inheemse slangen in optimale omstandigheden groeien. Nu zijn er al 8 ringslangen gezien in het gebied, het is de bedoeling dat de populatie aangroeit. Daarvoor organiseert Natuurpunt in november en december werkdagen in het Mechels Broek en in Den Battelaer.