Noord-Korea lanceert weer intercontinentale ballistische raket (ICBM), Zuid-Korea: "Poging mislukt"

Op Twitter liet de Japanse premier aanvankelijk weten dat een Noord-Koreaanse raket rond 7.48 uur plaatselijke tijd over Japan vloog, maar dat werd nadien tegengesproken door minister van Defensie Yasukazu Hamada. "Er werd geconcludeerd dat de raket het potentieel had om over de Japanse archipel te vliegen en er werd een (speciaal) alarm afgegeven, maar na controle van deze informatie hebben we kunnen bevestigen dat de raket niet over de Japanse archipel vloog, maar boven de Japanse Zee verdween", aldus Hamada.



Japanse televisiezenders zonden donderdagochtend wel speciale boodschappen uit om de bewoners van de noordelijke regio's Niigata, Yamagata en Miyagi te waarschuwen om thuis te blijven of te schuilen. Ook de hogesnelheidstrein Shinkansen werd korte tijd opgeschort.



Ook de Verenigde Staten veroordeelden intussen de nieuwe rakettest van Noord-Korea.