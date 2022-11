Ja, nee, en dan toch ja: olieverfschets in museum in Den Haag blijkt na jarenlange twijfel toch originele Rembrandt te zijn

In het Rijksmuseum in Amsterdam werd het werkje met behulp van geavanceerde apparatuur onderzocht. Dendrochronologisch onderzoek, waarbij hout wordt gedateerd, ondersteunde de conclusie dat het om een echte Rembrandt gaat. Daaruit bleek dat het is geschilderd tussen 1642 en 1645, zo'n tien jaar na het schilderij in München. Bredius veronderstelde dat hij een voorstudie van dat schilderij in zijn bezit had.