Zelfrijdende shuttlebus belandt in berm in Hasselt: "Technologie staat nog niet helemaal op punt"

"Zo'n zelfrijdende shuttlebus zou de toekomst kunnen zijn, maar die toekomst is toch nog veraf", begint mobiliteitsexpert Kris Peeters. De lector Verkeerskunde aan PXL Hasselt zat in het busje toen het in de berm belandde. "Dat gebeurde toen een voetganger in de weg van het voertuig liep, maar toch correct kon uitwijken. Het busje raakte toch in de war dat het bleef uitwijken en in de haag is beland." De haag raakte licht beschadigd, maar de shuttlebus en de passagiers bleven ongedeerd. "Al een geluk dat er geen andere weggebruiker was."