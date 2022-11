Universiteit Antwerpen ontvangt 1.600 zesdejaars uit het middelbaar op "Openlesdagen" om te proeven van het aanbod 

"Ik ben nog een beetje aan het uitzoeken wat ik wil gaan doen en waar", zegt Tom (17) uit Zeeland in Nederland. Misschien wordt het geneeskunde en de les die hij volgde - slaapstoornissen bij kinderen - vond hij alvast boeiend. "Het is interessant om al eens te zien hoe een deel van de studie eruit ziet. Vandaag ga ik ook nog fysiotherapie volgen en morgen nog biologie en diergeneeskunde."

Kaoutar (17) uit Antwerpen weet al lang dat ze geneeskunde wil studeren en is blij dat ze al eens proeflessen kan volgen. "Deze les heeft mijn gevoel alleen maar versterkt. Het is een positief initiatief, omdat we zo kunnen proeven van de leerstof. Het is ook interessant voor wie nog niet weet wat hij wil doen, want zo kan je kennismaken met verschillende vakken." Dat de lessen in de herfstvakantie vallen vindt ze geen probleem. "Geneeskunde vond ik altijd al interessant. Wetenschap is een passie van me. Ik vind het dus niet zo erg om daar tijd aan op te offeren."