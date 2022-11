Voormalige Pakistaanse premier Imran Khan neergeschoten tijdens protestmars, hij raakte lichtgewond

De voormalige Pakistaanse premier Imran Khan is neergeschoten tijdens een protestmars in Wazirabad, een stad in het oosten van het land. Hij raakte daarbij lichtgewond aan zijn voet of been. Volgens de hulpdiensten is de oud-premier buiten levensgevaar. De 70-jarige Khan leidde de mars naar de hoofdstad Islamabad om vervroegde verkiezingen te eisen nadat hij was afgezet. Vier andere partijgenoten zouden ook gewond zijn geraakt bij de aanslag.