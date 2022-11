Paus Franciscus op vierdaagse trip in Bahrein, wat is het plan?

Het is van 2019 geleden dat de paus nog eens naar het Midden-Oosten trok, toen bezocht hij Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Historisch was dat: voor het eerst in de Golfregio, met onder meer een openluchtmis voor bijna 200.000 katholieke gelovigen. In Bahrein doet Franciscus dat nog eens dunnetjes over. Hij is er op uitnodiging van koning Hamed Ben Issa Al Khalifa, die eerder zelf al langsging in het Vaticaan.

Op vrijdag neemt de paus deel aan een interreligieus congres. Het is één van de absolute dada's van de paus: de dialoog, het overleg, het contact met andere godsdiensten. Of moeilijker gezegd: de paus zoekt de oecumene op. Op dat congres zal Patriarch Bartholomeüs i van Constantinopel aanwezig zijn, het hoofd van de oosterse orthodoxen. Ook islamvertegenwoordigers zullen er zijn, zoals Ahmed Al-Tayeb, de geestelijke leider van de soennitische moslims en de grootimam van al-Ahzar, met wie Franciscus eerder al overlegde. Naast Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad voor Kerken.

In Riffa, de tweede grootste stad van het land, zal de paus in een voetbalstadion voorgaan in een eucharistieviering. En de nagelnieuwe, afgewerkte kathedraal van Bahrein, de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Arabië in Awali, krijgt ook het bezoek van de kerkvader. Het is de grootse katholieke kerk in de regio van de Golfstaten.



Weet wel, katholieken in Bahrein vormen een absolute minderheid: op zowat anderhalf miljoen inwoners zijn er tussen de 100.000 en 200.000 katholieken, dus zeg maar 10 procent van de bevolking. Dat zijn nagenoeg allemaal gastarbeiders uit India en de Filipijnen.