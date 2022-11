TikTok: "Personeel in China heeft toegang tot gegevens Europese gebruikers"

In de VS gaan zelfs stemmen op om TikTok volledig te bannen. Maar het bedrijf ontkent dat het Amerikaanse burgers volgt. Het beleid van gerichte gegevensverzameling heeft betrekking op Europa (de Europese Economische Ruimte plus het VK en Zwitserland). De bedoeling is om de gebruikservaring "aangenaam en veilig" te houden, klinkt het. Eerder ontkende moederbedrijf ByteDance al dat het gecontroleerd wordt door de Chinese overheid.