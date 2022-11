Strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw beginnen omdat rechter naar buitenland emigreert

Wanneer een rechter naar het buitenland trekt, en dus vervangen moet worden, verandert de rechtbankcombinatie en dat is niet zomaar toegestaan. Daarom moet de hele rechtszaak nu opnieuw plaatsvinden. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam beslist.

Volgens de Nederlandse strafwet moet in dat geval het volledige proces opnieuw gevoerd worden. Of echt alles opnieuw moet gebeuren, zoals de slachtofferverklaringen en de volledige onderbouwing van de strafeisen, is nu nog niet duidelijk. Daar zullen later deze week alle procespartijen over beslissen.