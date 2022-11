Prijs van diesel aan de pomp en stookolie daalt fors vanaf morgen

De maximumprijs van diesel (B7) daalt met 17,4 eurocent en zal dan 2,020 euro per liter bedragen.

De maximumprijs voor stookolie (50S) daalt met 12,71 eurocent bij bestellingen vanaf 2.000 liter. De nieuwe maximumprijs zal dan 1,2642 euro per liter bedragen.

Op de internationale markt was de prijs op 1 november al gedaald, maar volgens Johan Mattart van de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars wordt die verlaging pas nu doorgerekend omdat we enkele feestdagen achter de rug hebben. "De prijsdaling heeft zich ingezet naar aanleiding van de vrees voor een wereldwijde recessie", zegt Mattart. Door zo'n recessie zou de vraag dalen, en minder vraag leidt tot lagere prijzen.

Intussen zijn de prijzen op de internationale markt weer aan het stijgen. "De markt is zo volatiel dat het moeilijk is om voorspellingen te doen over prijsstijgingen of -dalingen op iets langere termijn", aldus Mattart.