Ruim 1 op de 3 gaat ziek naar het werk: "Ik wil mijn collega's niet extra belasten"

Ruim één op de drie werknemers is het voorbije half jaar al eens ziek naar het werk gegaan. "Dat is toch wel opvallend", vindt professor Anja Van den Broeck van de KU Leuven, een expert in arbeidsmotivatie. "Want sinds de coronacrisis krijgen we de boodschap dat we beter thuis blijven, als we ziek zijn. Maar toch gaan mensen af en toe nog ziek naar kantoor."