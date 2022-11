"Russische troepen zullen wellicht de noordelijke oever van de Dnjepr (en dus de stad Cherson) opgeven"

Volgens de Oekraïense uitbater van de kerncentrale van de zuidelijke stad Zaporizja is de stroombevoorrading daar opnieuw uitgevallen na Russische beschietingen. De centrale -de grootste in Europa- valt al wel vaker zonder stroom. De reactoren liggen meestal stil, maar stroom is van groot belang voor de koeling en de veiligheid.

Er is niet meteen een probleem, want de centrale beschikt over dieselgeneratoren om stroom op te wekken en die hebben een reserve van 15 dagen. Door de Russische bombardementen op de energie-infrastructuur van Oekraïne is de stroomvoorziening in het land echter zeer penibel aan het worden. De centrale ligt in door Russen bezet gebied, de stad Zaporizja is echter in Oekraïense handen.