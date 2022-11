Stakingsvergoeding stijgt van 30 naar 40 euro

De verhoging zou er eigenlijk pas volgend jaar komen, maar volgens Stan De Spiegelaere is het nieuws geen verrassing. Hij is onderzoeker bij het Europese vakbondsinstituut en professor sociaal overleg aan de UGent. De vraag zou al langer leven bij de vakbondsleden en de nationale staking voor meer koopkracht op 9 november zit daar ook voor iets tussen. "Een eerste reden is om de mensen te overtuigen om actie te voeren. Zeker omdat het niet makkelijk is om te mobiliseren", vertelt De Spiegelaere in "De ochtend"

Ook de dalende koopkracht als gevolg van de inflatie zou een belangrijk argument zijn. "Als je mensen oproept om actie te voeren voor meer koopkracht, is het ook moeilijk uit te leggen dat de stakingsvergoeding niet zou worden verhoogd", zegt Dirk Mertens, woordvoerder van de liberale vakbond ACLVB aan Het Belang Van Limburg.