Thalys schrapt aantal treinritten op de lijn Parijs-Brussel-Amsterdam, honderden reizigers getroffen

Op de website thalys.com is toch te zien dat in totaal 19 treinritten worden geschrapt: 7 op vrijdag 4 november, 1 op zondag 6 november en 11 op zondag 7 november. Volgens Thalys zijn alle getroffen reizigers op de hoogte gebracht. Zij kunnen gratis omboeken of een terugbetaling krijgen. Dat kan via het Thalys Contact Center (+32 2 808 19 17) voor zij die daar hun ticket hebben gekocht of via het verkooppunt of reisbureau waar het treinticket is aangekocht.