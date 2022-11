De plastic potjes zijn wereldberoemd, en toch flirt Tupperware met faillissement: krijgt het merk het deksel op de neus? 

In een mededeling gaf het bedrijf toe dat een faillissement er wel eens aan zou kunnen komen. Na dat nieuws kelderde het aandeel op de beurs van New York nog eens met 40%. Slecht nieuws dus.

Ook voor ons land, want Tupperware heeft een vestiging in Aalst. Daar werken zo'n 260 mensen. Nadat het slechte nieuws bekend was geraakt gisteravond legde de avondploeg daar het werk neer. "Dit was een spontane en begrijpelijke actie", zegt Bart Vanpoucke van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). "Werknemers wilden een onmiddellijk antwoord, maar de plaatselijke manager had ook nog maar net het nieuws vernomen. Ondertussen is het werk hervat, maar de ongerustheid blijft wel groot."