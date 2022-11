Inflatie in Turkije stijgt naar duizelingwekkende 85,51 procent, hoogste cijfer in 24 jaar

Het afgelopen jaar werd het leven voor de Turken 85,51 procent duurder. Dat is de hoogste inflatie in 24 jaar tijd. De prijsstijging in het land is al een tijdje aan de gang: in juli tekende het land nog een inflatie op van 79,6 procent op, in augustus was dat al 80,24 procent. De oorzaak van die forse stijgende levenskost ligt enerzijds de Europese energiecrisis, maar ook het onconventionele beleid van de Turkse president draagt daaraan bij.