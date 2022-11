Vluchtelingenwerk Vlaanderen luidt de alarmbel: "Opvallend veel asielzoekers met kinderen en minderjarigen alweer op straat"

"We zien de opvangcrisis verder escaleren. Door de feestdagen waren de asieldiensten (Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil) op 1 en 2 november gesloten. Telkens na een weekend en andere sluitingsdagen staan er meer personen voor de deur dan op andere weekdagen, dit was te verwachten. We stellen vast dat de bevoegde diensten hier opnieuw totaal niet op voorbereid waren", meldt Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Fedasil bevestigt dat er een tekort is aan opvangplaatsen en de kans reëel is dat er mensen die recht hebben op opvang vandaag geen opvang zullen krijgen. Volgens Fedasil is de nood aan opvangplaatsen na een verlengd weekend vaak groter dan het aanbod. "Er is nog geen noodopvang beschikbaar", zegt Benoit Mansy van Fedasil.