Waarom Afrika klimaatgerechtigheid eist, en dat “een van de neteligste” gespreksonderwerpen op de klimaattop wordt

Nochtans is het niet zo dat het Westen helemaal niets doet voor de ontwikkelende landen. Zo beloofden de rijkere landen in 2009, op de klimaattop in Kopenhagen, om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar te storten in een klimaatfonds. Dat geld zouden de ontwikkelende landen dan kunnen gebruiken om aanpassingen aan het veranderende klimaat te financieren. Denk aan dijken in regio’s die dreigen onder water te komen staan, of nieuwe landbouwtechnieken op plekken waar het droger wordt. Het zou ook moeten helpen om hun eigen uitstoot terug te dringen.