Straat in Wilrijk opnieuw opgeschrikt door explosie, Nederlandse politie kan dankzij camerabeelden verdacht voertuig onderscheppen

In Wilrijk heeft zich vannacht opnieuw een explosie voorgedaan in de Pieter Van Passenstraat. De geviseerde woning en ook enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving liepen schade op. Dankzij een mobiele bewakingscamera die sinds dit weekend in de straat werd geplaatst, kon al meteen een verdacht voertuig onderschept worden in Nederland.