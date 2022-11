WK in omstreden gastland Qatar: "Als dít niet de grens is om te boycotten, waar ligt die dan wel?

Meryem zit wel met een dubbel gevoel over de heisa in Qatar. "Dit is niets nieuws. FIFA is de grote boosdoener in dit verhaal en doet dit al jaren. We hebben ook een WK gehad in Rusland, in Brazilië, in Zuid-Afrika,... Dat was ook heel erg. Daar zijn ook doden gevallen, mensenrechten geschonden en mensen uit hun huizen gezet. En toen keken we allemaal de andere kant op. Maar nu is iedereen precies woke geworden? Een boycot had eerder moeten gebeuren. Nu zijn we hopeloos te laat kunnen we alleen maar hopen dat de omstandigheden voor arbeidsmigranten er effectief beter op worden nadat dit WK-circus is afgelopen."