Woensdag grote hinder verwacht bij De Lijn, NMBS en Brussels Airport door vakbondsactie: al zeker vier op de tien vluchten geschrapt

Woensdag 9 november organiseren de vakbonden een grote actie- en stakingsdag voor koopkracht en tegen de hoge inflatie. En dat zul je op verschillende manieren merken. Op de luchthaven van Zaventem is nu al 40 procent van de vluchten geschrapt. "En we zijn in overleg met onze partners om nog meer vluchten te schrappen. We willen chaos vermijden", zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.

Als je een vlucht hebt geboekt woensdag wacht je best even af. "Luchtvaartmaatschappijen zullen reizigers contacteren als hun vlucht geannuleerd is. Sowieso raden we aan om enkel handbagage mee te nemen als je woensdag toch zou vertrekken", aldus Chioua Lekhli. "Hou er ook rekening mee dat er hinder zal zijn op het openbaar vervoer als je met de bus of de trein naar de luchthaven zou komen."