Zware rellen nabij de Iraanse hoofdstad Teheran, martelarencultus keert zich nu tegen het regime in Iran

Nog vandaag is volgens het officiële persbureau IRNA een belangrijk geestelijke zijn doodgeschoten in de stad Zahedan in het zuidoosten van Iran. In Zahedan zijn de voorbije weken zware protesten uitgebroken tegen het regime. Volgens Amnesty International zouden er daarbij zeker 66 doden zijn gevallen. Behalve de afkeer voor het radicaal-islamitische bewind speelt in Zahedan zeker ook een nationalistisch motief mee. In die regio wonen vooral leden van de Baloetsji-minderheid die ontevreden is over achteruitstelling in Iran. Een meerderheid van de Baloetsji's is ook soennitisch moslims in tegenstelling tot de meerderheid in Iran.