Baggerwerken aan Watersportbaan in Gent gestart, 30.000 kubieke meter slib wordt afgegraven

De werken zijn zo gepland dat de Watersportbaan gedurende de periode van de werken beschikbaar zal blijven voor roeiers. "We zullen de Watersportbaan in de lengte in 2 delen waarbij we eerst de noordelijke kant zullen baggeren zodat de roeiers de zuidelijke kant kunnen blijven gebruiken", zegt De Schipper. "Zodra dat gedaan, is wisselen we van kant en kunnen de roeiers de noordelijke kant gebruiken."