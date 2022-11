Bever zet opmars in Vlaams-Brabant verder: populatie in 5 jaar tijd verdubbeld

De bever doet het uitstekend in Vlaams-Brabant. Zo telde het ANB dit jaar al 115 territoria in de Vlaams-Brabantse stroomgebieden. Dat betekent dat er in de provincie naar schatting zo’n 322 bevers leven. Dat is ruim een verdubbeling op vijf jaar tijd. Toch is de kans klein dat we over vijf jaar opnieuw van een verdubbeling zullen kunnen spreken. In het Dijle-Zennebekken lijken de cijfers de jongste drie jaar te stabiliseren. “Dat is logisch”, zegt Kristijn Swinnen. “Bevers zijn daar al langer aanwezig en hebben dus de meest geschikte locaties al ingenomen. Als er nog bevers bijkomen, moeten die wegtrekken naar gebieden waar nog wel plaats is. Zo trekken heel wat bevers naar het Demerbekken waar nog wel ruimte is. Dat verklaart ook meteen de groei in die regio”.