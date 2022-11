Met de broodrooster naar Antwerpse Opera: bezoekers familievoorstelling laten kapotte spullen herstellen in de foyer

Dat Repair Foyer georganiseerd werd tijdens “Rizoom”, was ook niet toevallig gekozen. “In de voorstelling worden heel wat dingen hergebruikt. De kostuums kwamen vanuit kostuumatelier en werden gerecycleerd”, zegt Eetezonne. “Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons bij Opera Ballet Vlaanderen en kadert binnen die voorstelling, dus we dachten: we trekken dat door naar de foyer en gaan zien of het een succes is vanavond.”