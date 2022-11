Borstkankervaccin wekt op veilige manier immuniteit op tegen tumoren

Nora Disis is professor geneeskunde aan de School of Medecine van de University of Washington (UW) en directeur van het UW-Cancer Vaccine Institute, waar het vaccin ontwikkeld en getest is. Ze is de hoofdauteur van de studie over de klinische test die nu gepubliceerd is.

De beperkte fase I-test was opgezet om de veiligheid van het vaccin te testen en om te zien of het een immuunrespons zou opwekken tegen een bepaald eiwit.

Het vaccin heeft als doelwit een eiwit dat human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) genoemd wordt. HER2 wordt gevonden op het oppervlak van veel cellen, maar bij tot wel 30 procent van de borstkankers is er een overproductie van HER2, tot 100 keer de hoeveelheid die bij normale cellen wordt gezien. Deze 'HER2-positieve' kankers zijn doorgaans agressiever en meer geneigd terug te komen na behandeling.

Maar de overproductie van HER2 lokt ook een immuunreactie uit die gunstig kan zijn. Meer bepaald is het zo dat patiënten met HER2-positieve borstkankers bij wie zich een bepaald type immuunreactie voordoet die cytotoxische of celdodende immuniteit genoemd wordt, minder kans lopen hun kanker te zien terugkeren na de behandeling en over het algemeen langer overleven dan patiënten die een dergelijk immuunrespons niet vertonen.

Om zo'n soort respons te stimuleren, creëerden Disis en haar collega's een DNA-vaccin. In tegenstelling tot eiwitvaccins, die een eiwit of een deel van een eiwit bevatten waarvan je wil dat het immuunsysteem dat als doelwit neemt, bevatten DNA-vaccins de DNA instructies voor dat doelwit-eiwit.

Als het ingespoten wordt, wordt dit DNA opgenomen door cellen rond de plaats van de injectie, die dan het eiwit beginnen te produceren waarvoor de code in de DNA-instructies van het vaccin zit. De cellen zullen dan dat eiwit aan het immuunsysteem overdragen en dat proces maakt het waarschijnlijker dat er een sterke, cytotoxische immuunrespons opgewekt wordt.

Het vaccin dat in deze test gebruikt is, bevat de DNA-instructies voor een deel van HER2 dat zich meestal in de cel bevindt. Van dit intracellulair deel is geweten dat het sterkere cytotoxische immuunresponsen uitlokt.