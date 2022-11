Britse complotdenker David Icke mag Nederland niet binnen om speech te geven tijdens betoging

Of het een goede beslissing is Icke de toegang tot Nederland en de Schengenzone te ontzeggen, daarover verschillen de meningen, zegt VRT NWS-journalist Tim Verheyden. "Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een enorm belangrijk goed. Je hoort links en rechts al: dit is censuur. Maar in het rapport van de IND staat wel dat hij een figuur is die tegenmanifestaties oproept en dat hij een bijzonder polariserende figuur is. Dat blijft de eeuwige worsteling met complotdenkers, soms zeggen zij bizarre dingen, maar kan je hen de vrijheid van meningsuiting ontnemen? Icke en zijn aanhangers zeggen nu dat dit het gevolg is van het fascistische regime in Nederland. Zij kunnen zich zo natuurlijk in die slachtofferrol wentelen en zeggen: het is de elite, het systeem, dat ons opnieuw verbiedt te vertellen wat er echt aan de hand is in de wereld."