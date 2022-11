Vlaamse regering lijkt Ventilus-dossier achter zich te willen laten: "De vraag is nu hoe strijdbaar CD&V nog zal zijn"

Het Ventilus-dossier is dan ook een dossier dat de Vlaamse regering tot in haar kern raakt. "Politiek gezien is het al een moeilijk dossier", weet politiek journaliste Anne Vanrenterghem. "Het is een typisch voorbeeld van een dossier waarbij de politiek een belangrijke impact kan hebben op iemands zijn leven. Vanuit Brussel wordt er beslist dat iemand in West-Vlaanderen een hoogspanningsmast naast zijn deur krijgt."

CD&V zit erg gewrongen in dit dossier. De meeste burgemeesters die van zich laten horen zijn van die partij. De CD&V wil om electorale redenen kostte wat het kost haar lokale verkozenen blijven steunen. West-Vlaanderen is van enorm belang voor de christendemocraten. "De vraag is nu hoeveel CD&V nog zal inzetten op het Ventilus-project", zegt Vanrenterghem. "Ze hadden al een toegift gekregen door een nieuw rapport op te stellen, met een nieuwe expert."