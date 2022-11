In Liedekerke gaat burgerwacht "The Nightwatch" patrouilleren na verschillende inbraken

De zogenaamde burgerwacht met de naam "The Nightwatch" bestaat uit zo’n 40-tal mensen die 's avonds rondrijden in Liedekerke en kijken of er iets verdachts te zien is. Van zodra ze iets opmerken, signaleren ze dat aan de politie. Maar de politie en de burgemeester zijn niet opgezet met die burgerwacht. Ze willen liever dat mensen lid worden van het officiële buurtinformatienetwerk dat rechtstreeks samenwerkt met de politie.