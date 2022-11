Acteurs Ella Leyers en Rik Verheye verloven zich na 100 dagen: hoe snel weet je of iemand "de ware" is?

De Vlaamse acteur Rik Verheye (35) was in 2016 te zien in de sekskomedie "Callboys". Hij vertolkte de legendarische rol van escort Jay Vleugels. Met "Hebbe kik hier ergens een vergadering gemist?" lachte televisiekijkend Vlaanderen zich in een deuk. De trend hield stand nadat hij jurylid in "De Slimste Mens ter Wereld" was geworden en de rol van het personage Willy Persyn in de televisieserie "Nonkels" voor zijn rekening had genomen.

Ella Leyers, dochter van muzikant Jan Leyers, is 34 jaar. Sinds haar rol van Saartje Dubois in "F.C. de Kampioenen", is Ella niet meer weg te denken uit de Vlaamse huiskamers. Ze is onder meer bekend van "Tegen de Sterren op", "Professor T" en "De Slimste Mens ter Wereld". Sinds eind augustus is Ella Leyers host van de satirische actuatalkshow “De ideale wereld”, van maandag tot donderdag, telkens rond 22.15 uur op Canvas.