Excuses van Haaltertse burgemeester (N-VA) over mogelijk machtmisbruik zijn "ondermaats", staking politievakbond nadert

In Haaltert krijgt een staking bij de lokale politie vanaf maandag toch groen licht van de nationale politiebonden. De politievakbonden wilden onder andere excuses van burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) over haar mogelijke machtsmisbruik, en zouden in ruil daarvoor niet staken. De excuses kwamen er, maar waren "ondermaats en ongehoord".