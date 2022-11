Financieel directeur van stad Sint-Truiden is zes maanden preventief geschorst

De financieel directeur van de stad Sint-Truiden is vanaf maandag voor 6 maanden preventief geschorst. Dat heeft de tuchtcommissie beslist. Op 26 september besliste de gemeenteraad om een tuchtprocedure tegen de financieel directeur te starten en daarvoor een commissie op te richten. De aanleiding is de lening van 65.000 euro die oud-burgemeester Jef Cleeren had gekregen om zijn schulden te betalen, en die in maandelijkse schijven op zijn pensioen werd ingehouden. Nu wordt op de eerste plaats de rol van de financieel directeur onderzocht, de rol van het toenmalige schepencollege is nog niet duidelijk, maar de zaak heeft wel de kop van burgemeester Veerle Heeren gekost.